Chi l’ha visto?, Live – Non è la D’Urso e Uefa Europa League: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Nemiche per la pelle | 21.30

Commedia con Margherita Buy e Claudia Gerini. Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e l’attuale moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano nemmeno l’esistenza.

Rai 2

Boston – Caccia all’uomo | 21.15

Film drammatico con Mark Wahlberg e Kevin Bacon. Il 15 aprile 2013 a Boston il sergente Tommy Saunders va ad integrare la squadra incaricata della sicurezza della maratona, la più vecchia degli Stati Uniti. Il clima festivo è interrotto dall’esplosione di due bombe.