Tg Lazio, edizione del 29 aprile 2019

VITERBO, VIOLENTANO UNA DONNA: ARRESTATI MILITANTI CASAPOUND

Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna di 36 anni. Con questa accusa due militanti di Casapound, Francesco Chiricozzi, 21 anni, consigliere comunale a Vallerano, e Marco Licci, 19 anni, sono stati arrestati oggi dalla Polizia. I fatti risalgono alla sera del 12 aprile: i due avrebbero conosciuto la donna in un locale. Successivamente l’hanno invitata in un circolo privato dove hanno proseguito a bere, tentando un approccio che la donna ha declinato. A quel punto l’hanno colpita al volto, stordita e abusata, riprendendo tutto con i telefonini. I due sono stati espulsi dal movimento di estrema destra.

FRONTALE SU VIA OSTIENSE, MUORE EX PRESIDENTE MUNICIPIO XIII

È stato denunciato per omicidio stradale, con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, l’uomo che ieri sera intorno alle 23 si trovava alla guida dell’autocarro scontratosi contro l’auto guidata da Roberto Ribeca, ex presidente del Municipio XIII, rimasto ucciso nell’impatto frontale. L’incidente è avvenuto sulla via Ostiense all’altezza di Ostia Antica. L’uomo, un 43enne di origini romene, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia. Per l’ex minisindaco, invece, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

DA REGIONE 2 MILIONI PER SICUREZZA LAVORO: INTESA CON 30 ENTI

Circa 2 milioni di euro per il triennio 2019-2021 da investire per la sicurezza sul lavoro. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto oggi dalla Regione Lazio con 30 enti tra istituti, associazioni datoriali e sindacati. A presentarlo il governatore Nicola Zingaretti. “In Italia la priorità sta tornando a essere il lavoro- ha spiegato Zingaretti- Ce n’è di meno, spesso sottopagato e questo può portare a un abbassamento della sicurezza. Nel Lazio non vogliamo accorgerci dei drammi solo quando la cronaca racconta gli incidenti”.

MALTEMPO, TROMBA MARINA A LARGO DELLA COSTA DI LAVINIO

Una tromba marina si è formata questa mattina a largo della costa di Lavinio. Attimi di preoccupazione per gli abitanti, che ne hanno seguito l’evoluzione postando foto e video sui social. Per fortuna prima di arrivare nelle vicinanze dei centri abitati e delle spiagge, la tromba marina ha perso forza. Il maltempo, però, ha continuato a imperversare su tutto il litorale, con vento e grandinate da Nettuno a Torvajanica.