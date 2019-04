Sulla Rai servizio Tgr da Predappio con saluti romani, è bufera. Direzione Tgr dura: “Ci dissociamo”

MENTANA CONTROCORRENTE: PREDAPPIO? QUEL SERVIZIO DOCUMENTA

Enrico Mentana non infierisce sulla Rai per il servizio su Predappio. “Si sta molto discutendo per un servizio andato in onda in un tg Rai sul raduno di Predappio nell’anniversario della morte di Mussolini. Qui- scrive su Facebook il giornalista- sono di un’opinione diversa rispetto alla maggior parte delle voci che ho sentito. Credo infatti che un reportage, anche breve, debba documentare quel che sta avvenendo, senza il dovere di interventi riequilibratori (che nel caso avrebbero avuto ancor meno senso)”.

SINDACO PREDAPPIO DIFENDE IL SERVIZIO: QUELLO È GIORNALISMO

Il servizio della Rai “ha fatto vedere quello che accade a Predappio tutti gli anni. Piuttosto che prendersela con il giornalista Paolo Pini se la prendano con loro stessi. Questo è giornalismo”. Il sindaco di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, Giorgio Frassineti, non manda proprio giù le polemiche innescate dal Partito democratico, e dal parlamentare Michele Anzaldi in particolare, sul sevizio di ieri del Tg Rai dell’Emilia-Romagna sulla commemorazione della morte di Benito Mussolini. E “spezza una lancia” in favore del giornalista che conosce da anni. Piuttosto, se la prende proprio con i colleghi di partito che da dieci anni, dice, lo hanno lasciato solo ad assistere a quelle scene. Ma, manda a dire, “sono più del Pd io che loro”.

Intanto dai corridoi dalla sede Rai di Bologna filtra solo la puntualizzazione circa il fatto che l’intento del servizio era tutto altro che fare apologia di fascismo, come si lamenta in casa dem. Per il putiferio politico che si è acceso, al momento in ‘chiaro’ non pare possibile aggiungere di più. Frassineti ieri il servizio non lo ha visto, ma una volta lette le polemiche dem sui social e visionatolo non cambia idea. “Se ha dato fastidio significa che ha centrato l’obiettivo”, spiega il primo cittadino ricordando che di quelle manifestazioni in 10 anni ne ha viste una trentina. E “fortunatamente questa è l’ultima, non ne posso più”.

Il messaggio che lancia il servizio Rai, sottolinea Frassineti, è chiaro: “Predappio non va lasciata sola, serve una mano per fare il Centro studi sul fascismo“. Invece, attacca i colleghi di partito, “è facile fare il deputato Pd e dire che fa schifo. Ma dov’era in questi anni? Sono sempre stato lasciato solo”, si sfoga Frassineti. Per cui, prosegue, “chi ora si arrabbia venga a Predappio a dare una mano, altrimenti è la solita polemica di circostanza che va avanti da 10 anni. Non tollero più l’ipocrisia- conclude- se sono arrabbiati si mettano a mia disposizione”.