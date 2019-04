Il commissario Montalbano, Rocky V e Il Grande Fratello: tutti i programmi stasera in tv

Nuovo appuntamento con il commissario più famoso d’Italia. Clicca e leggi le anticipazioni

In questa puntata nuovi sketch e gag inedite ispirate al tema della favola.

Una nuova inchiesta di Report sul caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, accusato di aver spiato magistrati, politici e giornalisti.

Celebre reality show in cui i partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Alla conduzione Barbara D’Urso.

Body of proof | 21.15

Ideata da Christopher Murphey, la serie, interpretata da Dana Delany, è un mix tra medical drama e police procedural raccontando le vicende di Megan Hunt, una brillante neurochirurgo di Filadelfia che, in seguito a un incidente d’auto che le danneggia le mani, suo principale strumento di lavoro, si vede costretta a reinventarsi come medico legale.

Tv8

Rocky V | 21.30

Il campione di boxe interpretato da Sylvester Stallone e’ ormai ridotto sul lastrico, e malato dopo l’ultimo incontro. Rocky trova pero’ un giovane talento in Tommy e la sua missione diventa allenarlo e renderlo imbattibile.

Nove

Little Big Italy | 21.25

Reality show condotto da Francesco Panella, noto ristoratore romano, in viaggio per il mondo. In ogni puntata visiterà tre ristoranti gestiti da emigranti italiani. Chi sarà il miglior ristoratore Made in Ital

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.