Elezioni europee 2019, cos’è e come funziona il Parlamento Europeo

Il Parlamento è colegislatore, cioè ha il potere di approvare e modificare la legislazione, e decide in merito al bilancio annuale dell’UE su un piano di parità con il Consiglio. Vigila inoltre sull’operato della Commissione e degli altri organi dell’UE e coopera con i parlamenti nazionali degli Stati membri, che apportano il loro contributo.

La grande maggioranza della legislazione dell’UE è approvata mediante la procedura legislativa ordinaria, nota anche come “codecisione”. Tale procedura è la più utilizzata e conferisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea. Si applica a una vasta gamma di settori, quali l’immigrazione, l’energia, i trasporti, i cambiamenti climatici, l’ambiente, la protezione dei consumatori e l’economia.

In alcuni settori si applicano invece altre procedure decisionali. In ambiti quali l’imposizione fiscale, il diritto in materia di concorrenza e la politica estera e di sicurezza comune, il Parlamento europeo è “consultato“. In tali casi, il Parlamento può approvare o respingere una proposta legislativa, oppure proporre emendamenti alla stessa, ma il Consiglio non è giuridicamente tenuto a seguire il parere del Parlamento, benché debba attendere tale parere prima di prendere una decisione.

La procedura di “approvazione“, in cui è richiesto il consenso del Parlamento, si applica in caso di adesione di nuovi Stati membri dell’UE e negli accordi commerciali internazionali tra l’UE e i paesi terzi o i gruppi di paesi. La procedura di approvazione è utilizzata anche per la decisione definitiva sulla nomina della Commissione europea.

Qual è il ruolo del Parlamento europeo nel bilancio dell’UE?