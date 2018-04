Friuli Venezia Giulia, si vota fino alle 23: alle 12 affluenza al 18%

ROMA – Dalle 7 di oggi e fino alle 23 in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali, le amministrative e per i referendum consultivi.

L’affluenza alle ore 12 per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è del 18%.

Per l’elezione del presidente e del Consiglio regionale gli aventi diritto al voto sono 1.107.425 (535.318 maschi e 572.107 femmine).