Drago (M5s) a sorpresa al Congresso mondiale delle famiglie: “Qui per scelta personale”

VERONA – Tiziana Drago, senatrice M5S, è intervenuta a sorpresa, e inaspettatamente, al Wcf di Verona: “Volevo semplicemente dirvi che sono presente più per scelta personale- ha dichiarato dal palco del forum dedicato alla famiglia- Non è stato assolutamente semplice decidere di venire qui, penso che sia intuibile”. Qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di Maio aveva dichiarato che nessun esponente del M5s avrebbe partecipato al Congresso mondiale delle famiglie.

“Però- ha aggiunto- ci tengo moltissimo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle non è quella realtà politica che viene delineata e non è nemmeno quella realtà politica legata solo alle dichiarazioni di questi giorni. Ci sono anche dei senatori e dei deputati che hanno apertura nei confronti della famiglia naturale”. “Però qui il problema non è semplicemente la famiglia naturale- ha concluso Drago- noi dobbiamo tutelare i diritti di tutti ma sicuramente i diritti dei bambini vanno al primo posto”.