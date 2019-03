Maratona Terence Hill, “Ritorno al futuro 3” e “Spider-Man 2”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Il cinema la fa da padrone il 29 marzo in tv. Iris celebra gli 80 anni di Terence Hill con una maratona in prima e seconda serata. Su Rai 3 si ride con la commedia “Ti ricordi di me?” mentre su Tv 20 va in onda il terzo capitolo della trilogia di “Ritorno al Futuro”.

Rai 1

La Corrida | 21.25

torna “La Corrida” , il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio.

Rai 2

N.C.I.S. | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitense.

Rai 3

Ti ricordi di me | 21.20

Commedia con Ambra Angiolini e Edoardo Leo. Bea è una giovane donna che soffre di narcolessia e di perdita di memoria. Ricky è un cleptomane con una spiccata tendenza a mentire. Entrambi in cura dalla stessa terapeuta, i due finiscono per innamorarsi.

Rete 4

Quarto Grado | 21.25

Programma di approfondimento su casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

Ciao Darwin | 21.40

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

Giustizia privata | 21.26

Thriller con Jamie Foxx. Un uomo decide di farsi giustizia dopo che i killer della sua famiglia sono rilasciati a causa di un patteggiamento.

La7

Propaganda Live | 21.15

Programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego “Zoro” Bianchi.

Tv8

Spider Man 2 | 21.30

Tobey Maguire indossa la maschera dell’uomo ragno, costretto all’azione per difendere New York dal temibile e tentacolare octopus.

Nove

Fratelli di Crozza | 21.25

Programma di satira politica condotto dal comico Maurizio Crozza.

Real Time

Cake Star – Pasticcerie in sfida | 21.10

A caccia delle migliori pasticcerie d’Italia con Damiano Carrara e Katia Follesa.