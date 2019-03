Europa in pillole 29 marzo - DIRE.it

La prima ministra Theresa May ha fatto sapere che si dimetterà quando il Parlamento britannico avrà approvato l’accordo da lei negoziato per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. May, che non ha indicato una data per le sue dimissioni, ha spiegato di “essere pronta a lasciare l’incarico per il bene del partito e del paese”. Dopo l’annuncio alcuni parlamentari hanno detto di essere disponibili a firmarlo, tra loro anche Boris Johnson. Al momento la scadenza della Brexit è stata spostata dal 29 marzo al 22 maggio, ma a patto che il Parlamento approvi un accordo entro i prossimi giorni. Tra i possibili successori di May ci sono Boris Johnson, Jeremy Hunt, Dominic Raab e Michael Gove.