Il Campus Bio-Medico di Roma inaugura l’anno accademico: festa e tante novità

ROMA – Con l’inaugurazione del 26esimo Anno accademico si sono conclusi i festeggiamenti per il primo quarto di secolo dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma. Una cerimonia molto partecipata, a cui hanno preso parte Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ e all’Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Massimo Inguscio, presidente del Cnr, e il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello.

Presenze istituzionali significative, tanto piu’ perche’ negli indirizzi di saluto i vertici dell’ateneo hanno sottolineato l’importanza del ‘fare rete’ con il territorio, le istituzioni e le realta’ produttive internazionali, italiane e regionali. “A febbraio si dara’ il via ai lavori del dipartimento Emergenza e Accettazione, che termineranno entro la fine del 2019, per aprire ai primi del 2020- ha ricordato il presidente dell’ateneo Felice Barela nel suo discorso durante la cerimonia di inaugurazione- altre novita’ saranno il reparto di Medicina nucleare, fondamentale per l’attivita’ clinica, il laboratorio di genetica, essenziale per una medicina al passo coi tempi, insieme all’attivazione di un nuovo sistema informativo ospedaliero in sostituzione dell’attuale Sio a inizio aprile 2019 e anche un nuovo sito internet da fine gennaio 2019, con la possibilita’ di prenotare online”.

Innovazioni cui si aggiungera’ anche la ristrutturazione e l’ammodernamento del Centro di Radioterapia oncologica di via Longoni, nel quartiere Prenestino, “con la sostituzione dei vecchi acceleratori lineari con apparecchiature nuovissime e con l’introduzione dell’ipertermia, per offrire un servizio di elevata qualita’ in un settore della citta’ di Roma molto popoloso” e capace di attrarre persone bisognose di cure ultra-specialistiche anche da altre regioni e dall’estero, ha precisato il presidente dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma. Nel corso della cerimonia inaugurale sono state assegnate 21 tra Borse di studio e premi speciali, erogati dall’ateneo e da tre realta’ del credito: Intesa Sanpaolo, Fondazione Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Sondrio; nell’ambito del programma ‘Adozione studente meritevole’ ad altrettanti studenti dei Corsi di Studio Ucbm.