Cafà (Fonarcom): “Il reddito di cittadinanza è giusto, ma ci sono rischi da evitare”

“Il reddito di cittadinanza è un’iniziativa lodevole è condivisibile perché lo Stato e le imprese devono stare vicini a chi è in difficoltà, ma bisogna trasformarlo in una politica attiva“, Lo sottolinea Andrea Cafa’, presidente di Fonarcom, in occasione del seminario su ‘L’Evoluzione del lavoro oggi tra flessibilita’ e precariato’.

La misura che il governo intende avviate dall’anno prossimo è “una sfida- osserva interpellato dalla ‘Dire’- che dobbiamo cogliere, ma rischia di diventare un sussidio e in alcune regioni c’è il rischio che sia un incentivo non cercare il lavoro”. La proposta lanciata oggi è “quella di immaginare che il reddito di cittadinanza venga accordato a persone che sono disponibili a fare un percorso di formazione in azienda, che può andare va dai 6 ai 12 mesi e le aziende, socialmente responsabili, potrebbero dare un contributo, finanziando il 50% del sussidio. Avremmo così diversi vantaggi: non annoiamo le persone che ricevono la tutela, creiamo una politica attiva e rivediamo il budget del reddito di cittadinanza che, grazie al contributo delle imprese, potrebbe permetterci di ampliare la propria platea. Questa potrebbe essere una sfida interessante”. Secondo Cafà è giusto investire nei centri per l’impiego ma “serve una sinergia tra pubblico e privato: i centri per l’impiego potrebbero ‘profilare’ la persona e poi potrebbero scendere in campo le agenzie per il lavoro, che sanno incrociare domanda e offerta di lavoro”.