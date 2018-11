Firme e sigilli elettronici, Anorc e Aifag fanno il punto a Milano

ROMA – Dalla firma elettronica a Spid, dalla fatturazione digitale alla blockchain: gli elementi di un mondo in evoluzione e le opportunita’ che questi presentano, saranno al centro di un incontro in programma per giovedi’ 6 dicembre all’auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli di Milano. L’evento intitolato ‘Firme, Sigilli Elettronici e Identita’ Digitale. Stato dell’arte e opportunita’ per il mercato’, e’ organizzato da Anorc e Aifag in collaborazione con Arpa Lombardia. L’evento segnera’ un’importante svolta per le due associazioni che insieme inaugureranno la creazione di un nuovo gruppo di lavoro dedicato a queste tematiche, continuando a garantire il presidio costante e attivo, grazie al contributo dei propri associati. Responsabili scientifici della prima parte della giornata sono l’avvocato Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni e l’ingegner Graziella Dilli, responsabile U.O.C. Ict – Arpa Lombardia. Si prevedono interventi da parte di esponenti di Anorc e Aifag, promotrici dell’evento (Massimiliano Lovati, presidente di Aifag, Riccardo Genghini, presidente di Anorc, Luigi Foglia, segretario generale ad interim di Anorc, Giovanni Manca, vice presidente di Anorc e Andrea Caccia, componente del comitato dei Saggi di Anorc), con la collaborazione di esperti esterni, quali Stefano Arbia (AgID) e Rosario Farina (Enel). La seconda parte della giornata sara’ riservata alla formazione interna per i dirigenti di Arpa Lombardia, Arpa Italia, Regione Lombardia e Lispa, sotto la direzione scientifica dell’ingegner Dilli.