Stasera in tv

ROMA – Reality show, serie tv e programmi di approfondimento non mancheranno nella prima serata di mercoledì 28 novembre: in programmazione “L’ispettore Coliandro”, “X Factor” e “La Repubblica delle donne”. Per gli appassionati di Harry Potter, penultimo appuntamento con la saga su Italia 1.

Rai 1

Champions League | 20.30

Lo scontro calcistico tra Tottenham e Inter per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale della Uefa Champions League.

Rai 2

L’ispettore Coliandro | 21.20

Serie tv nata dalla penna di Carlo Lucarelli con protagonista l’impacciato e sopra le righe ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli.

Rai 3

Chi l’ha visto? | 21.15

Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Rete 4

La Repubblica delle donne | 21.25

Programma dedicato all’universo femminile condotto da Piero Chiambretti.

Canale 5

Indovina chi viene a Natale? | 21.20

Commedia natalizia con protagonisti Diego Abatantuono, Claudio Bisio e Raoul Bova.

Italia 1

Harry Potter e i doni della morte – Parte I | 21.25

Penultimo appuntamento con la saga di Harry Potter. Per sconfiggere il signore Oscuro, il piccolo mago e i suoi amici dovranno trovare e distruggere gli ‘horcrux’, oggetti che contengono parte dell’anima di Voldemort.

La 7

Atlantide | 21.15

Programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori

Tv 8

X – Factor | 21.30

Talent show ìn cui giovani cantanti si sfidano a colpi di ugola.

Nove

King of Crime | 21.30

Docu-fiction condotta dallo scrittore Roberto Saviano che racconta le biografie di boss della mafia e della criminalità organizzata

Real Time

Cortesie per gli ospiti | 21.10

Reality show culinario in cui a giudicare cene, ma anche colazioni, pranzi e brunch ci sono un trio di esperti ‘cortesi’: la scrittrice Csaba dalla Zorza (che valuterà il lifestyle), lo chef Roberto Valbuzzi (per il food) e l’architetto Diego Thomas (occhio attento dell’interior design).