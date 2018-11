Harry Potter arriva alla Rocchetta Mattei per due giorni in stile Howgarts

BOLOGNA – Per due giorni la Rocchetta Mattei, l’originalissimo ‘castello’ dell’Appennino bolognese, si trasformerà nella scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts e nel mondo di Harry Potter. Appuntamento infatti a Riola, il 29 e 30 novembre, con “il Magico Mondo di Harry“. Come arrivarci? Rigorosamente con l’Hogwarts Express, che partirà dal ‘binario 9 e 3/4’ della stazione di Riola per condurre i partecipanti nel castello. Chi vorrà raggiungere la Rocchetta con l’Howgarts Express da Riola potrà farlo al costo di 3 euro (5 euro andata e ritorno). Il trenino è messo a disposizione da CityRedBus, il primo viaggio è previsto alle 12.30 e poi a seguire ogni 30 minuti circa.

Dalle 13 alle 19 sono previste visite guidate per rivivere in prima persona l’esperienza dei giovani maghetti. Un percorso interattivo della durata di 60 minuti consentirà ai partecipanti di esplorare il castello passando dalla Sala Grande alle lezioni con i professori. Il pubblico sarà coinvolto in giochi e attività rivolte ai più giovani, ma anche ai loro accompagnatori. Il biglietto di ingresso costa 10 euro. L’iniziativa è del Comune di Grizzana Morandi con il patrocinio dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, curata da FEshion Eventi in collaborazione con l’associazione Non solo mamme, I Muffins e la pro loco di Riola.

Chi fosse interessato deve prenotare per tempo sul sito della Rocchetta Mattei: sono infatti andati esauriti in pochi giorni i biglietti disponibili per le visite guidate a tema natalizio del 15 e il 16 dicembre. E, anzi, l’idea della due giorni a tema Harry Potter è arrivata proprio sull’onda del successo dell’evento natalizio di metà dicembre, per cui tutti i posti disponibili sono stati prenotati con oltre un mese di anticipo. Visto il “sold out” gli organizzatori sconsigliano di presentarsi senza prenotazione, perché il rischio è di attendere a lungo in coda senza poter comunque accedere, dal momento che la partecipazione alle visite guidate è comunque limitata.

Il sindaco di Grizzana Morandi Graziella Leoni commenta che «Quando abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa contavamo sulla risposta del pubblico ma dobbiamo dire che va al di là delle nostre aspettative. Centinaia di famiglie si sono prenotate con un mese di anticipo per visitare il castello dei balocchi, il 15 e 16 dicembre. La Rocchetta Mattei d’altronde non è un museo tradizionale ma un luogo in cui vivere eventi suggestivi. La risposta entusiasta del pubblico ci invita a proseguire su questa strada: è per questo che abbiamo messo in cantiere l’evento del 29 e 30 dicembre dedicato al magico mondo di Harry”.