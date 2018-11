ROMA – Volge lentamente al termine la saga di Harry Potter, una maratona imponente che ogni settimana ha radunato davanti allo schermo migliaia di fan. Il 28 novembre su Italia 1 andrà in onda la prima parte dei “Harry Potter e i doni della morte“, l’ultimo capitolo delle avventure del piccolo mago.

Sinossi

Hogwarts e il ministero della Magia non sono più luoghi sicuri. Voldermort e i mangiamorte seminano il panico e Harry si sente abbandonato dopo la morte di Silente. Il piccolo mago scopre però che il preside di Hogwarts, nonostante la sua dipartita, ha ancora in serbo sorprese per lui e i suoi amici. Silente nel suo testamento ha lasciato in eredità 3 oggetti per i piccoli maghi che potranno essergli utili nella loro battaglia contro il signore Oscuro. Inizia così la ricerca degli ‘horcrux’, oggetti contenti parte dell’anima di Voldemort, che è necessario distruggere per annientare definitivamente il Signore Oscuro.

Curiosità su “Harry Potter e i doni della morte”