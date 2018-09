Scuola, Hera: "In 3 anni 212 percorsi di alternanza" - DIRE.it

Per tutti e tre i ragazzi l’alternanza scuola-lavoro con Hera è servita soprattutto a “migliorare nel comportamento e nell’organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro“, oltre a imparare a relazionarsi con gli altri in modo professionale.

Ci sono però anche cose da cambiare. La richiesta principale è migliorare il dialogo tra la scuola e l’impresa, dando agli studenti che devono affrontare un percorso di alternanza maggiori informazioni preventive sul progetto e sulle mansioni che li attendono in azienda. Elementi che emergono anche da una ricerca effettuata sia tra i tutor sia tra i ragazzi coinvolti in questi tre anni. Solo per il 23% degli studenti che ha risposto al questionario, ad esempio, il percorso di alternanza era ben integrato col percorso di studi. E solo il 19% dice che è stato utile per una migliore comprensione degli insegnamenti in classe.

Rimane un problema aperto anche il tema della valutazione: un tutor su due lo indica come aspetto critico. Inoltre, il 53% degli studenti condivide la valutazione, mentre c’è un 12% che ne dà un giudizio negativo. I ragazzi mettono ai primi posti di questa esperienza gli aspetti relazionali sul lavoro (57%), le attività pratiche (47,6%) e i contenuti tecnici (40,5%).

Sette ragazzi su 10 dicono di essere stati molto supportati dai tutori aziendali, che a loro volta parlano di una gestione non critica della relazione con lo studente nel 90% dei casi. Migliorato negli ultimi anni anche il rapporto tra tutor aziendali e scolastici.

“L’alternanza, quando è positiva come in questo caso, è una grandissima occasione per i ragazzi– chiosa Versari- gli studenti sono contenti, ci documentano il fatto di aver incontrato per la prima volta il mondo del lavoro su aree su cui si stanno preparando. Quindi è un grande risultato”.