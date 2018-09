Telemedicina, premio Aisdet miglior tesi a ricercatrice romana

BARI – “Questo è un bellissimo riconoscimento. Il mio interesse è sviluppare tecnologie applicate alla salute per migliorare la vita dei pazienti, quindi vincere un premio del genere mi fa immenso piacere, soprattutto di fronte a una platea di professionisti ed esperti del settore”. Così la vincitrice del Premio Aisdet-Osservatorio per l’innovazione in Sanità nella categoria ‘Miglior tesi di laurea’, Lia Alimenti, dopo la consegna del riconoscimento nel corso del Congresso Nazionale Aisdet, a Bari.

Il premio le è stato assegnato per un progetto, finanziato dalla Regione Lazio e sperimentato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, che utilizza la Smart Tv in un sistema di telemedicina per monitorare bambini con malattie rare. “Oggi- spiega la ricercatrice dell’Università Link Campus- si potrebbe ripensare il progetto con altri device come smartphone e iPad“.