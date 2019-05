Roma, bimbo di 10 mesi muore al nido: al vaglio i racconti delle maestre

ROMA – Tragedia a Roma in un asilo nido privato in via della Marrana, nel quartiere Tuscolano, dove intorno alle 13 un bambino di circa 10 mesi è stato trovato morto per cause da accertare. Il piccolo stava dormendo, e a dare l’allarme sono state le maestre che si erano avvicinate per svegliarlo.



Inutili i soccorsi delle operatrici e del personale del 118 intervenuto con un’ambulanza. Sul posto i Carabinieri della stazione Tuscolana. Secondo i primi accertamenti svolti dal medico, il piccolo, che non ha reagito alle manovre di rianimazione, aveva le labbra viola al momento dei soccorsi. In base a quanto riferito dal medico, il decesso potrebbe essere sopravvenuto ‘per cause naturali’.



Il bimbo, a detta dei genitori, non soffriva di alcuna patologia. Sarà l’autopsia, già disposta, a chiarire le reali cause del decesso. Intanto le maestre in servizio sono state accompagnate in caserma per essere ascoltate dai militari.