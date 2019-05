“Room”, “Avatar” e “La partita del cuore”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, incontri calcistici e talent show non mancheranno stasera in tv. Per i cinefili da non perdere il film “Room” su Canale 5, tratto da un caso vero di cronaca nera avvenuto in una cittadina austriaca. Per i nostalgici, appuntamento su Focus con l’evergreen “Ritorno al Futuro 2”.

Rai 1

La partita del cuore 2019 | 21.25

Torna a Torino l’appuntamento con La Partita del Cuore, il più grande charity show della Nazionale Cantanti, giunta alla sua 28° edizione. Con la conduzione di Carlo Conti, scenderanno in campo stelle nazionali ed internazionali della musica, del cinema, dello sport e della televisione per sostenere i progetti di ricerca della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e della Fondazione Telethon.