Elezioni in Sicilia, oggi al voto 500mila elettori in 34 Comuni

ROMA – Oggi in Sicilia si vota per il rinnovo delle cariche di sindaco e dei consigli comunali di 34 comuni. Ad esprimere la propria preferenza sono chiamati quasi mezzo milione di elettori, che potranno recarsi alle urne dalle 7 del mattino alle 23. Alle 12 per le elezioni amministrative in Sicilia hanno votato 65.754 elettori, dato pari al 15,06% degli aventi diritto. A Caltanissetta e in altri 6 comuni si vota con sistema maggioritario a doppio turno (in caso nessun candidato raggiunga il 40% delle preferenze, si tornerà alle urne il 12 maggio), mentre nei restanti comuni, che contano una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, verrà eletto chi otterrà più voti.