Che tempo che fa, Un sacco bello e Il premio: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv e film protagonisti stasera in tv. Da non perdere su Canale 5, in prima visione tv, la commedia con Gigi Proietti e Alessandro Gassmann “Il premio”, mentre su Iris, alle 21.13 per il ciclo “A qualcuno piace cult”, andrà in onda l’evergreen cinematografico che ha segnato l’esordio alla regia di Carlo Verdone, “Un sacco bello”.

Rai 1

Che tempo che fa | 20.35 Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Rai 2 N.C.I.S | 21.20 La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. Nell’episodio in onda questa sera una vecchia registrazione di un luogotenente morto in Vietnam riemerge in un ufficio postale in disuso e fa riaprire un caso di omicidio per cui un uomo sta scontando un ergastolo da ormai 48 anni. Rai 3 Grande amore | 21.30 Al centro della terza puntata di Grande Amore, la relazione tra Luigi Tenco e Dalida, un amore intenso e struggente che dura un soffio. Rete 4 Il vento del perdono | 21.30 Film drammatico con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman. Il film narra il ricongiungimento e la riconciliazione tra una giovane donna, la sua piccola figlia e il suocero, che sembrava non potersi più aprire dall’isolamento materiale e sentimentale nel quale si era richiuso nel proprio ranch del Wyoming per il dolore della morte del figlio in un incidente di cui riteneva responsabile la nuora.

Canale 5 Il Premio | 21.35 Film diretto da Alessandro Gassmann. Nel cast Gigi Proietti, Anna Foglietta e Rocco Papaleo, oltre allo stesso Gassmann. Il film è una commedia on the road con protagonista una famiglia sui generis.