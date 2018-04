Il talent di soft robotica a Livorno: vince il team italiano

Sono 15 i concorrenti del talent di soft robotica

A spiegare il funzionamento della competizione alla ‘Dire’ è Cecilia Laschi, a capo dell’organizzazione, docente di Bioingegneria proprio del Sant’Anna. “Ci sono due campi di gara, uno rivolto alla manipolazione, l’altro rivolto alla locomozione- afferma-. Quello che vogliamo dimostrare è che i robot soft possono fare, intanto, almeno quello che fanno i robot tradizionali, quindi passare sui terreni accidentati: c’è un pezzettino di campo di gara con la sabbia, ci sono degli scalini, ci sono degli ostacoli da aggirare, ma possono fare qualcosa in più”.

Ad esempio, prosegue Laschi, “nel campo di gara sulla locomozione c’è un passaggio stretto con delle dimensioni più piccole di quelle del robot, il quale quindi deve stringersi, cambiare forma, inventarsi qualcosa per passare da questo spazio più stretto”. Allo stesso modo, nell’ambito della “manipolazione ci sono compiti di presa con oggetti molto fragili come un cono gelato. Si dimostra così che il robot soft può riuscire in questi compiti, laddove un robot rigido non ce la fa”.

I campi di applicazione sono molteplici

L’alta innovazione, tuttora, sta dando un supporto valido in campo medico. “In chirurgia sono già state utilizzate un po’ le tecnologie di soft robotica- ricorda la professoressa Laschi-, per esempio costruendo degli endoscopi che possono muoversi in maniera più sicura nel corpo umano, meno dolorosa, essendo morbidi”. Inoltre, “sempre in ambito biomedico sono utili nell’assistenza alla persona, così come i robot indossabili, perché diventano una specie di tessuto che aiutano nel movimento, e per la costruzione anche di organi artificiali”.

Con queste tecnologie possono essere abilitate della capacità che la robotica tradizionale non è ancora in grado di superare

“Con le sfide che abbiamo lanciato alla comunità della soft robotics stiamo cercando di dimostrare che con queste tecnologie possono essere abilitate della capacità che la robotica tradizionale non è ancora in grado di superare: quindi, nuove sfide, nuove capacità. E tutto questo è anche grazie alle competizioni che stiamo organizzando e che hanno avuto la partecipazione di moltissimi gruppi a livello internazionale”. Lo spiega alla ‘Dire’ il dottor Matteo Cianchetti, ricercatore della scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa che, oggi, organizza un talent di soft robotica a Livorno, ai bagni Pancaldi. “Gli ambiti di applicazione spaziano molto- prosegue-: puntiamo principalmente sulle applicazioni biomediche, dalla riabilitazione alla robotica di servizio per aiutare le persone diversamente abili e gli anziani oppure alla chirurgia con nuovi strumenti che riescono a interagire con l’uomo in maniera sicura, ma efficace”.