Il ‘Mondiale’ degli aerei di carta a Reggio Emilia

Ci si può iscrivere online gratuitamente, entro domenica prossima (31 marzo) o direttamente sul campo di gara, presentandosi alle 11 della mattina. Le altre qualificazioni si terranno a Milano, Trento e Lecce.

Le finali mondiali a Salisburgo

Le gare di qualificazione saranno appunto due: la distanza più lunga e la permanenza in aria; e daranno la possibilità ai partecipanti che otterranno i risultati migliori di accedere alle finali mondiali, in programma a maggio nell’iconico Hangar 7 di Salisburgo, in Austria, per ottenere il titolo di campione e un volo in una delle flotte di Flying Bulls, team che figura tra le migliori pattuglie acrobatiche al mondo.

Un A4 per ogni partecipante

A chi partecipa alle categorie ‘Lancio’ (distanza) e ‘Tempo’ verrà consegnato un foglio A4 (297X200) grammatura 100, che potrà essere solamente piegato e sagomato. L’aereo dev’essere lanciato da una sola persona che si posiziona dietro una linea di lancio dritta contrassegnata sul pavimento.

Il ‘costruttore-pilota-atleta’ degli aerei di carta, al momento del lancio, deve avere -è la regola- entrambi i piedi “ben saldi a terra”. Non è consentito un run-up, cioè una rincorsa o una camminata veloce come parte del lancio, né l’uso di rampe o dispositivi simili. Sono ammesse due prove per partecipante ed è possibile utilizzare aerei diversi; il lancio migliore verrà ritenuto quello definitivo.