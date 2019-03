Bari, affetto da Hiv fa sesso non protetto: arrestato

BARI – Quando le ha detto di essere sieropositivo era troppo tardi: aveva gia’ avuto un rapporto sessuale non protetto con lui. E lei – una donna barese, in preda al panico, si e’ rivolta ai medici del Policlinico di Bari per sottoporsi al test, risultato poi negativo. L’esito dell’esame l’aveva convinta a non querelarlo ma i poliziotti, allertati dai medici, si sono messi sulle tracce dell’uomo- originario dell’Abruzzo- e l’hanno arrestato.

Ora e’ ai domiciliari con l’accusa di tentate lesioni gravissime. Le indagini hanno accertato che l’uomo, nonostante sapesse di aver contratto il virus hiv e consapevole di poterlo trasmettere, aveva avuto un rapporto sessuale non protetto senza avvisare la donna della sua condizione di salute.