Migranti, in corso a Malta lo sbarco del mercantile dirottato

ROMA – La Marina militare di Malta ha abbordato il mercantile El Hiblu 1 e avviato lo sbarco nell’isola dei migranti che avevano preso il controllo della nave per non essere riportati a Tripoli, dopo essere stati soccorsi in zona Sar libica.



Secondo fonti di stampa locali, le operazioni di sbarco sono cominciate attorno alle 9.30. I migranti che stanno sbarcando sono accompagnati a bordo dei furgoni della polizia che li trasferiranno all’Initial Reception Center della cittadina di Marsa. Sulla nave è giunto anche il ministro degli Interni maltese, Michael Farrugia.



Il mercantile era stato dirottato ieri dai migranti, oltre cento, a circa sei miglia nautiche dal porto di Tripoli.