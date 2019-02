VIDEO | Nigeria, Ugo Abara: “In una clip spiego le elezioni agli italiani”

ROMA – “Ho pensato di fare questo video sulle elezioni in Nigeria per contrastare la mancanza di informazioni, che purtroppo non ci sono state fornite da chi di dovere”: a parlare è Ada Ugo Abara, laurea in Cooperazione, sviluppo e innovazione nell’economia globale, cresciuta nel padovano, ora animatrice dell’African Summer School. Due minuti e venti secondi pubblicati su Youtube con l’hashtag #Nigeriadecides2019, molto utilizzato per le consultazioni di sabato scorso nel Paese subsahariano più popoloso, secondo parner commerciale dell’Italia in Africa. Nel video sono fornite informazioni sui due candidati principali, il capo dello Stato uscente Muhammadu Buhari e lo sfidante Atiku Abubakar.

“Il primo si è contraddistinto per la fermezza nei confronti della corruzione” sottolinea Ugo Abara. “Il secondo, un imprenditore, si è invece concentrato sulla disoccupazione e il bisogno di riforme economiche innovative”. Nel filmato si dà conto dell’annuncio dell’elezione di Buhari e delle contestazioni mosse da Abubakar. “Resta da vedere cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni” dice Ugo Abara. Convinta che, però, il punto non sia soltanto questo. “Alcuni di voi – questa la premessa – potrebbero dire: ‘Ma che me ne frega della Nigeria’?”. La risposta di Ugo Abara è che “oggi non viviamo in una bolla e i risultati elettorali in un Paese come questo possono influenzare le nostre vite”. Non c’entrerebbero soltanto, insomma, “i 90mila nigeriani residenti in Italia”.