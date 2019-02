Sciopero per il clima, anche Bologna c’è: domani in piazza aspettando il 15 marzo

BOLOGNA – Il movimento “Fridays For Future”, i venerdì per il futuro, nato da Greta Thunberg, la ragazza svedese di 15 anni che ha iniziato a scioperare ogni venerdì davanti al parlamento per dare un segnale di lotta per l’ambiente e per dare una svolta in tema di politiche sui cambiamenti climatici è arrivato anche in Italia, oltre che in altri paesi del mondo.

A Bologna, due settimane fa, una ragazza di 25 anni, Caterina Noto, ha annunciato che sarebbe andata in piazza Maggiore per ripetere la stessa protesta lanciata dalla Svezia. Ha creato una pagina facebook e pubblicizzato la cosa. Così il 15 febbraio, in piazza Maggiore, ha trovato circa 150 persone che avevano deciso di scendere in piazza come lei. Ora, sull’onda del successo dell’iniziativa, hanno deciso di andare avanti, tutti insieme e tutti i venerdì.