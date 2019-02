Tg Politico, edizione del 28 febbraio 2019

ALLARME DEI SERVIZI, TORNANO RAZZISMO E ULTRADESTRA

Attenzione all’ultradestra, che è riuscita a inserirsi nel tessuto sociale facendo leva sull’opposizione agli immigrati. Può portare nel paese una ventata di razzismo in vista della campagna elettorale delle europee. A lanciare l’allarme i servizi d’informazione, nella relazione annuale sulla sicurezza del Paese. C’e’ il rischio di violenza con episodi di “stampo squadrista”, denunciano.

MENO DUE ALLE PRIMARIE PD, OBIETTIVO 1 MILIONE AI GAZEBO

A due giorni dalle primarie, Nicola Zingaretti, Roberto Giachetti e Maurizio Martina si confrontano a Sky a partire dall’ appello alla partecipazione: “L’obiettivo e’ un milione ai gazebo”, spiegano. Senza Matteo Renzi, i Democratici chiudono il congresso un anno dopo la dèbalce del 4 marzo. “Serve un centrosinistra nuovo e unito”, dice Zingaretti che vede un rapido logoramento del governo. “Le primarie servono a costruire l’alternativa”, spiega.

IN ARRIVO PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE

In arrivo un nuovo piano nazionale per le persone colpite da malattie rare che, solo in Italia, sono quasi un milione. Il ministro della Salute Giulia Grillo lo dice celebrando la giornata mondiale delle malattie rare. “Abbiamo molto lavoro da fare, auspico un risultato proficuo e veloce”, spiega Grillo. Un’indagine presentata alla Camera dimostra come il 70% dei pazienti, o dei relativi familiari, sia costretto a ridurre o lasciare il lavoro causa malattia.



CHIUSURE OBBLIGATORIE, FORZA ITALIA: PRONTI AL REFERENDUM

Forza Italia “mette l’elmetto” contro la proposta di legge governativa per le chiusure domenicali obbligatorie dei negozi. “Siamo pronti a raccogliere le firme per un referendum abrogativo” nel caso diventasse legge una norma che contenga tutti i punti “inaccettabili” che stanno emergendo, dicono le capigruppo Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini. Rischia un intero settore, 40mila posti di lavoro che diventano 80mila con l’indotto.

RADICALI SPEDISCONO SEMI DI CANNABIS, ‘LEGALIZZATELA’

Un flash-mob in Piazza Montecitorio con un enorme spinello di cartapesta, sorretto da militanti e attivisti Radicali. “Accendiamo il dibattito” e’ lo slogan scelto dai Radicali italiani per rilanciare il dibattito sulla legalizzazione della coltivazione e del commercio della cannabis. E proprio allo scopo di sensibilizzare il legislatore, i Radicali hanno inviato a tutti i deputati una lettera contenente un seme di cannabis.