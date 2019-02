Tg Lazio, edizione del 28 febbraio 2019 - DIRE.it

AMA, CORTE CONTI: APERTA INDAGINE SU RISCHIO FALLIMENTO

La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha “aperto un fascicolo sul rischio fallimento dell’Ama per la grave crisi finanziaria”. Lo ha fatto sapere oggi il procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Andrea Lupi. Intanto la commissione capitolina Ambiente ha dato il via libera alla nomina di Massimo Bagatti come nuovo amministratore unico. Bagatti sostituira’ Lorenzo Bagnacani e l’intero Cda rimossi dal sindaco Virginia Raggi. L’incarico durera’ circa un mese e mezzo, in attesa del bando pubblicato da Roma Capitale.

EREDITÀ AURELIA SORDI, TUTTI ASSOLTI I NOVE IMPUTATI Il

Tribunale di Roma ha assolto, perche’ il fatto non sussiste, i nove imputati nel processo per l’eredita’ di Aurelia Sordi, sorella di Alberto, morta nell’ottobre del 2014 a 97 anni. A vario titolo, erano contestati i reati di circonvenzione di incapace e ricettazione. Il pm lo scorso ottobre aveva sollecitato una condanna a quattro anni per il notaio, Gabriele Sciumbata, e per l’avvocato, Francesca Piccolella, tre anni e cinque mesi per l’autista, Arturo Artadi, due anni, per l’avvocato Carlo Farina.

ROMA, RAGGI INAUGURA NUOVA VIABILITÀ TIBURTINA-PIETRALATA

Si sblocca la nuova viabilita’ tra Tiburtina e Pietralata, nell’ambito dello Sdo, il Sistema direzionale orientale. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato questa mattina il prolungamento di via Morello, un tratto di strada di nuova costruzione che rende possibile il collegamento con via Achille Tedeschi, via Meda e via delle Cave di Pietralata. “Questo intervento mettera’ in collegamento due parti di un quartiere che non si parlavano- ha spiegato Raggi- Tutta la zona diventera’ piu’ vivibile”.

IL COMITATO DEI 138 COMUNI TERREMOTATI CHIEDE INCONTRO CON CONTE

Piu’ di 70 sindaci si sono riuniti per costituire il Comitato dei comuni coinvolti nel sisma del Centro Italia. “Siamo qui con la ferma volonta’ di coinvolgere in maniera paritaria tutti i 138 comuni del cratere” ha spiegato il sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui. L’assemblea, all’unanimita’, ha deciso di chiedere un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha delegato il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, a inoltrare la richiesta per loro conto.