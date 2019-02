Va sentiero, un’avventura lunga 6.880 chilometri sulle vette dell’Italia. Partenza: il primo maggio

BOLOGNA – Una camminata di 6.880 chilometri alla scoperta delle “terre alte” dell’Italia, di vetta in vetta, attraverso cime e borghi isolati. Una spedizione che inizierà il primo maggio 2019 e durerà un anno (con stop per l’inverno), camminando sempre attraverso le montagne e lungo il ‘Sentiero Italia‘, un tracciato che corre da una parte all’altra della penisola e unisce tutte le cime più alte d’Italia, dal Friuli alla Sardegna. abbraccia l’intero stivale

Fuori uso per circa vent’anni, il sentiero è stato riaperto da un anno dopo un importante lavoro di manutenzione. E i tre giovani che hanno lanciato questa avventura, Yuri Giacomo e Sara vogliono percorrerlo tutto, per conoscere le persone che abitano in vetta e diffondere la bellezza di questi luoghi attraverso la rete e i social. E invitano a camminare con loro chiunque voglia unirsi a questa sfida (per una o più tappe, che in tutto saranno 368), oppure chiedono un sostegno da lontano sulla piattaforma di crowfunding che hanno appositamente creato. L’obiettivo è di raccogliere almeno 25.000 euro, per coprire le spese del team per i primi sette mesi di viaggio.

Hanno creato un sito in cui si può trovare tutto sul progetto (e spiegano anche per filo e per segno e in grafici dove andranno a finire i soldi raccolti nel corso di questa esperienza), ma anche una pagina Facebook e Instagram dove ci saranno continui aggiornamenti quando si comincerà a camminare.