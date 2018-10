Tap, Di Maio: “No alternative, penali da 20 miliardi”. Calenda: “Mente, si dimetta”

ROMA – “Il sottosegretario Andrea Cioffi ha seguito il Tap da sempre ed è lui che insieme a me ha vagliato carta per carta per verificare se ci fossero i presupposti per poter superare il progetto Tap. Non è che è più conveniente farlo, è che non ci sono alternative“. Lo ha detto il vice premier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in merito alla Tap a margine della sua visita a Scordia in Sicilia.

Leggi anche: Tap, nel M5s si aprono crepe: “Non ci sono penali”

“Penali da 20 miliardi”

“Io da ministro dello Sviluppo economico ho studiato quelle carte per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo per studiarmi bene le carte. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente”. Lo ha detto il vice premier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in merito alla Tap a margine della sua visita a Scordia in Sicilia.

“Le carte le leggi solo quando diventi ministro”

No, ha aggiunto, non lo sapevamo perchè “le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere niente. In quegli anni l’unica cosa che ci dicevano è che eravamo nemici del progresso. Non ci hanno mai parlato delle penali”.

CALENDA: NESSUNA CARTA SEGRETA E NESSUNA PENALE

“Come parere avvocatura su Ilva. Esiste un limite alla presa in giro. C’è un eventuale contenzioso con richiesta di risarcimento del danno. Nessuna carta segreta e nessuna penale”. Lo scrive su twitter Carlo calenda, ex ministro dello sviluppo economico.

“Non esistono penali perché non c’è un contratto con lo stato– spiega Calenda-. C’è un’autorizzazione giudicata dallo stesso governo pienamente valida. Se L’annulli affronti una richiesta di risarcimento del danno. Come sanno anche i bambini senza bisogno di diventare ministri. #bastaballe“.

Sempre su twitter Calenda spiega: “In un caso lo Stato avrebbe firmato una carta segreta, nella quale si impegnava a pagare 20 miliardi, nell’altro lo Stato ha solo autorizzato un’opera privata alla luce del sole (e in piena legittimità). Se revoca l’autorizzazione paga i danni a seguito di un arbitrato”

“Di Maio mente, si dimetta”

“Nessuna penale e nessuna carta segreta”, torna a ribadire ancora una volta su twitter l’ex ministro Carlo Calenda. “Luigi Di Maio mente. Si dimetta”. E aggiunge: “In qualsiasi paese occidentale si sarebbe dovuto dimettere già per aver raccontato menzogne sul parere dell’avvocatura su Ilva. Figuriamoci su questo”.