Migranti, Bassetti (Cei): “Preoccupa la stretta sui permessi nel dl Salvini”

DL SALVINI. BASSETTI (CEI): PREOCCUPA STRETTA SU PERMESSI

“Nessuno può pretendere che la Chiesa dica quello che dice il politico, abbiamo un’altra ottica. Siamo pastori, ci interessa la solidarietà e l’integrazione. Tutta la Chiesa d’Europa dice che non c’è alternativa alla solidarietàè e all’integrazione. Il decreto Salvini non l’ho ancora approfondito e non so dove può essere toccato. Mi preoccupa la riduzione dei permessi di sogggiorno, si rischia di esporre tanti a un futuro incerto. Se basta il primo grado per espellere si fa qualcosa che non è in Costituzione. Lo dico a pelle perché ancora non ho approfondito e ancora una bozza aspetto la versione definitiva”. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei Vescovi italiani in conferenza stampa.