Tg Lazio, edizione del 27 maggio 2019 - DIRE.it

A ROMA PD PRIMO CON 30,6%, LEGA AL 25,8% E TONFO M5S AL 17,6%

Con il 30,6% il Partito democratico e’ il primo partito a Roma alle elezioni Europee. I Dem hanno preso 338.885 preferenze, superando la Lega al secondo posto con il 25,8% e 285.318 voti. Un exploit considerato che alle politiche di un anno fa aveva ottenuto l’11%. In terza posizione il Movimento Cinque stelle, arrivato al 17,6%. Per l’amministrazione pentastellata, rispetto alle elezioni di un anno fa, il consenso si e’ dimezzato.

SALVINI CONQUISTA LE PERIFERIE, BOOM A TOR BELLA MONACA: 36,8%

Da Tor Bella Monaca a Torre Angela, da Ostia e Acilia al Pigneto e al Quarticciolo. E’ nelle periferie di Roma che la Lega ha raccolto i consensi maggiori, mettendo in evidenza il crollo del Movimento Cinque Stelle. Nel VI municipio, a Tor Bella Monaca, la Lega ha raggiunto il 36,8% dei conensi, un vero boom, cosi’ come sul litorale, con il 29,1% dei voti. Cinque Stelle staccati di sei punti. Il Partito democratico ha invece sfondato nelle zone centrali di Roma, raggiungendo punte del 41%.

UBRIACO IN AUTO UCCIDE MOTOCICLISTA E SCAPPA: ARRESTATO

È durata poco la fuga di un pirata della strada che la scorsa notte, in via Casilina, e’ scappato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui e’ morto un ragazzo di 32 anni. La vittima era a bordo di una moto 125 che ha impattato con una Ford Fiesta condotta dall’uomo, un cittadino albanese di 49 anni, pregiudicato. Il pirata e’ stato rintracciato non molto distante dal luogo dell’impatto in evidente stato di alterazione alcolica. E’ stato quindi arrestato per omicidio stradale.

L’ABBRACCIO DELL’OLIMPICO A DE ROSSI, TIFOSI IN LACRIME

Bagnata dalla pioggia ma anche dalle lacrime per l’addio di Daniele De Rossi. Cosi’ si e’ svegliata Roma il giorno dopo l’ultimo saluto al centrocampista di Ostia. Commozione sugli spalti ieri sera al termine di Roma-Parma, con De Rossi che dopo aver abbracciato Francesco Totti e i compagni di squadra, ha ricevuto l’affetto dei suoi tifosi nel giro di campo. Il futuro del centrocampista e’ ancora incerto: Stati Uniti, Asia o la possibilita’ di smettere di giocare per iniziare la carriera di allenatore.