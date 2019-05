A Roma Est arriva #Famoestate con il festival ‘Na cosetta Estiva

ROMA – Aria calda a tratti bollente dal 7 giugno nel quadrante Est della Capitale. ‘Na cosetta Estiva torna a suonare fortissimo con l’imperativo in prima persona plurale #FAMOESTATE. Una piazza di 4mila metri quadrati nel Mandrione District con concerti dal vivo, ristorazione, street food, aree dedicate alla socialità e zone relax anche per i più piccoli.

e poi in cartellone grandi nomi come: Ginevra di Marco & Cristina Donà, Daniele Sepe, Peppe Servillo, Omar Pedrini, Pacifico e ancora Piotta, Livio Cori, Almamegretta, Radici nel Cemento, O' Zulù dei 99 Posse, Andrea Rivera, KuTso, i cantautori Mirkoeilcane, Zibba, Maldestro, Gnut, Emilio Stella, Roberto Casalino e giovani stelle come Dimartino, Ainé, Artù, Margherita Vicario, Alessio Bondì, LeMandorle, Andrea Laszlo De Simone, Mèsa e Giò Evan. Sonorità surf, rock e beat per la festa di apertura con i Caltiki

main stage (biglietti in prevendita su www.marteticket.it ), ma 'Na cosetta Estiva promette anche un secondo palco dedicato a presentazioni di libri, concerti di artisti emergenti e live per ballare sulle note della musica swing. Sono oltre 70 per ora gli artisti annunciati nella line-up sul

Sempre aperta e con ingresso gratuito anche un’area relax con giochi per piccoli e grandi: biliardini, ping pong, dondoli, una piccola piscina spa e un playground molto scenografico che si affaccia sulla ferrovia per organizzare sfide a basket e beach volley. Uno spazio estivo polifunzionale in cui è presente anche un parco giochi per bambini finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Municipio VII.

L’appuntamento, tutti i giorni e a partire dalle 18, è in via del Mandrione 63 fino a settembre.