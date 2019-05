Piemonte, Chiamparino verso la sconfitta: il centrodestra vola tra il 45 e il 49%

ROMA – E’ cominciato alle 14.00 lo spoglio per l’elezione del presidente della regione Piemonte. Secondo gli exit poll di ieri sera, il candidato del centrodesta Alberto Cirio sarebbe in vantaggio tra il 45 e il 49 per cento, Sergio Chiamparino (centrosinistra) tra il 36,5 e il 40,5%, Giorgio Bertola (M5S) tra il 12 e il 16%, Valter Boero (Popolo della Famiglia) tra lo 0 e l’1%. Cosi’ gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai sulle regionali in Piemonte.

PIEMONTE. CHIAMPARINO: COSI’ VITTORIA NETTA DI CIRIO, RINGRAZIO ELETTORI

“Un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Cirio e del centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha sostenuto ed aiutato”. Cosi’ Sergio Chiamparino su Twitter.