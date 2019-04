‘Amici di Maria’, ‘Ballando con le stelle’ e ‘L’era glaciale 2’: i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e serie tv non mancheranno nella prima serata di sabato 27 aprile.

Rai 1

Ballando con le stelle | 20.35

Quattordicesima edizione per il dance show più popolare della tv, che schiera in gara tredici vip, in coppia con i migliori maestri di ballo. Conduce Milly Carlucci con Paolo Belli.

Rai 2

The Rookie | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitensecon con Nathan Fillion, Alyssa Diaz e Richard T.Jones.

Rai 3

Sapiens | 21.40

Programma d’approfondimento ambientale condotto da Mario Tozzi.

Rete 4

Renegade – Un osso troppo duro | 21.30

Durante il viaggio attraverso l’America, Luke incontra il figlio di un amico rinchiuso in carcere. I due saranno protagonisti di molte avventure.

Canale 5

Amici di Maria | 21.15

Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre,coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Italia 1

L’era glaciale 2 – Il disgelo | 21.20

Secondo episodio della saga. I nostri amici Manny, Diego e Sid, sono alle prese con lo scioglimento dei ghiacci perenni e la ricerca di un posto dove rifugiarsi.

La7

Assassinio al galoppatoio | 21.15

Miss Marple sa tutto quello che succede a Milchester. Quando il ricco Mr. Enderby muore, sospetta un assassinio. Da uno dei 12 romanzi di Agatha Christie con Miss Marple.

Tv8

Vacanza d’amore | 21.30

In una villa francese, durante le vacanze estive, va in scena l’incontro fra un celebre chef in crisi d’autostima e una scrittrice di romanzi d’amore che sembra aver perso l’ispirazione.

Nove

The grey | 21.25

John Ottway (Liam Neeson) è un cacciatore che lavora per una compagnia petrolifera, in un impianto di estrazione in mezzo ai ghiacci dell’Alaska, con lo specifico compito di difendere gli operai dai numerosi lupi presenti nell’area. Apprestandosi a tornare a casa, per il turno di riposo, Ottway e i colleghi rimangono vittime di un incidente aereo.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.