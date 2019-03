‘Per sempre vice?’: incontro alla ‘Dire’ su poche leader in politica

ROMA – “Donne in politica. Per sempre ‘vice’?”. Un titolo provocatorio per affrontare, domani, nell’ambito degli approfondimenti di DireDonne, il nodo del ruolo delle donne “della” e “nella” politica italiana, che appare resiliente al cambiamento in termini di parita’ di genere.

Piu’ donne nei partiti, piu’ elette (grazie alle quote o all’alternanza di genere) ma mai, o quasi mai, in ruoli di leadership. Perche’? Cosa non funziona nella democrazia? Quali ostacoli impediscono alle donne la conquista dei ruoli apicali della politica? O esiste una “incertezza” delle donne nella determinazione necessaria a conquistare la leadership?.

Questi gli interrogativi nel comunicato che annuncia l’appuntamento di domani che si terra’ nella sala stampa dell’Agenzia Dire alle 16, come sempre in diretta Fb e poi consultabile sul sito dell’agenzia Dire.

Partecipano alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Sandra Zampa, Paola Binetti, senatrice e neuropsichiatra; Flavia Perina, giornalista e deputata nella XVI legislatura; Francesca Puglisi, promotrice di Towanda, movimento delle donne dem e senatrice nella XVII legislatura.