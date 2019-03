Il presidente dell’Istat Blangiardo al congresso di Verona, la Cgil: “A rischio la reputazione dell’ente”

ROMA – “L’Istat al congresso di Verona? No, grazie”, lo scrive in un post pubblicato sul proprio profilo facebook la Flc Cgil dell’Istat.

Questa mattina, si legge nel post, “abbiamo letto in rete che nel programma del contestatissimo ‘Congresso delle famiglie’ di Verona e’ previsto l’intervento, fra gli altri di ‘Giancarlo Blangiardo’, indicato come ‘professore di demografia’. Riteniamo che la partecipazione di Blangiardo, che da oltre un mese e’ il presidente dell’Istat, a un evento cosi’ connotato politicamente, metterebbe decisamente a rischio la reputazione del nostro Ente”.

“I lavoratori e le lavoratrici dell’Istat- afferma la Cgil- non possono e non devono essere rappresentati dal loro presidente in un Convegno che si propone di discutere la soppressione di diritti fondamentali conquistati dai movimenti delle donne e delle comunita’ LGBTQ. Blangiardo si renda conto che, per il ruolo che ora riveste, non puo’ piu’ partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di ‘accademico’ o ‘scientifico’”.

“Avevamo stigmatizzato il comportamento del professore che negli scorsi mesi, durante il processo di nomina, aveva continuato a partecipare a eventi politici, come la scuola di formazione politica della Lega. Oggi le nostre preoccupazioni si rivelano fondate. La FLC CGIL chiede a nome dei lavoratori che rappresenta al presidente Blangiardo di smentire quello che si legge in rete e di rinunciare a presenziare al ‘congresso’ di Verona, declinando ufficialmente l’invito”, conclude il post.

LEGGI ANCHE:

L’annuncio di Salvini: “Sabato sarò al congresso mondiale delle famiglie a Verona”

Bussetti: “Andrò al Congresso delle Famiglie a Verona, mi hanno invitato”

Congresso famiglie Verona, Don Ciotti: “Una vergogna”

L’avvocata della Sacra Rota contro il Congresso di Verona: “Altro che Cattolicesimo, manipolano il Vangelo”