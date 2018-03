Roberto Fico va a Montecitorio in bus e il mondo dei social si scatena

ROMA – Roberto Fico è arrivato ieri mattina a Roma da Napoli in Frecciarossa e si è diretto a Montecitorio in autobus. La foto del neo presidente della Camera è finita su tutti i giornali e il giorno dopo il mondo dei social si è scatenato al grido di #RobertoFicoSantoSubito. Al centro del mirino la presunta umiltà del deputato grillino: “Roberto Fico suona la chitarra classica e non elettrica per risparmiare sulla corrente” dice un utente, “Talmente modesto che sulla targa dell’ufficio ha fatto scrivere ‘Presidente del Tinello’ replica un altro.

E’ c’è anche chi tira in ballo la religione, rielaborando celebri citazioni di Pontefici (“Fico ha concluso il suo discorso dicendo ‘se mi sbaglio mi corrigerete'”, “Quando sarete a casa fate una carezza ai vostri bambini e dite loro… questa carezza ve la manda Fico”) e frasi dei film di Verdone (“Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Per due anni girai il mondo e non seppi mai che cazzo trasportava quel cargo, ma forse un giorno lo capii: redditi di cittadinanza”).