Turismo, sempre più richiesti i tour tematici: dai samurai ai fantasmi di Charleston - DIRE.it

ROMA – Nuovi dati delle Esperienze di TripAdvisor mostrano che le prenotazioni di tour culturali e a tema sono globalmente cresciute del 45% l’anno scorso, indicando che i viaggiatori sono sempre più interessati a immergersi nella cultura locale delle loro destinazioni di viaggio.

Le esperienze culturali, che includono tra gli altri tour architettonici, storici, letterari e artistici, danno ai viaggiatori una nuova prospettiva delle città, siano esse nuove destinazioni o il luogo dove vivono. Come per le esperienze gastronomiche, che stanno registrando un’enorme crescita globale, i tour culturali stanno diventando parte integrante degli itinerari di viaggio nel 2018.

A livello nazionale, il trend è persino più forte: le prenotazioni degli italiani che viaggiano all’estero sono salite del 59% nel 2018 rispetto al 2017, dimostrando che i viaggiatori italiani sempre più inseriscono esperienze culturali nei loro viaggi.E questo trend non si limita solo a chi viaggia all’estero: le prenotazioni di tour culturali e a tema in Italia da parte dei viaggiatori italiani sono cresciute del 13% quest’anno rispetto al 2017.

“Stiamo assistendo a un importante cambiamento negli itinerari dei viaggiatori globali per includere più attività culturali nelle destinazioni di viaggio” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia.

“E questo accade anche con i viaggiatori italiani, quando viaggiano non solo all’estero ma anche nel loro stesso Paese. Che ciò significhi prenotare un’esperienza alla ricerca dei fantasmi a Charleston o un tour del Colosseo a Roma, i viaggiatori torneranno a casa con la consapevolezza di aver conosciuto approfonditamente il luogo che hanno visitato”.

Per aiutare i viaggiatori a scoprire i trend delle esperienze culturali, TripAdvisor ha identificato i luoghi con la maggiore crescita di prenotazione di tour culturali e gli stessi tour culturali che registrano la crescita maggiore nel mondo.

Le esperienze culturali più gettonate nel mondo

Dall’esperienza Samurai a Kyoto (primo posto) ai tour a Roma (settimo posto) e Firenze (ottavo posto), i dati di TripAdvisor svelano che tutte queste esperienze in rapida crescita hanno una cosa in comune: i viaggiatori sono alla ricerca di modi sempre più nuovi per entrare nel cuore della cultura dei Paesi in tutto il mondo.