Vaccini, Regione Emilia-Romagna: “Sconcertati da parole ministro”

“Esavalente protegge da malattie ancora letali”

L’esavalente, ricorda Venturi, copre malattie che “ancora in Europa uccidono”, come la difterite, la poliomelite o il tetano, “che fa ancora 20 morti all’anno”. Oppure l’epatite B, “che abbiamo eradicato grazie all’introduzione del vaccino 25 anni fa”. Venturi scuote la testa. “Che bisogno c’è?- si chiede l’assessore- hanno in mente un progetto di legge? Lo portino in Parlamento, se lo approvino, ma lascino in pace i genitori”, ai quali occorre dare “almeno qualche certezza ogni tanto su cosa devono fare per i loro bambini che vanno a scuola. Noi lo abbiamo detto. La nostra legge è completamente in vigore, quindi i bambini non entrano al nido se i loro genitori non hanno la bontà di vaccinarli con le quattro vaccinazioni che rimangono comunque obbligatorie”.

Venturi rinnova dunque l’invito al Governo a fare “un minimo di chiarezza, senza tutte queste dichiarazioni di intenti. Eravamo accusati noi di farle, ma questi ne fanno tre al giorno, una differente dall’altra. Noi ai genitori diciamo: tranquilli, nelle scuole e nei nidi in Emilia-Romagna siamo largamente sopra il 95% di vaccinati”. Certo, ammette l’assessore, “dobbiamo ancora migliorare, perchè anche solo un bambino non vaccinato per un bimbo immunodepresso o malato è un pericolo. Quindi dobbiamo lavorare perchè tutti alla fine siano vaccinati. Però spero che in questa regione i genitori abbiano chiaro cosa fare e non fare rispetto alle politiche vaccinali. Ci auguriamo la stessa buona volontà ed educazione da parte del Governo nel non lanciare quotidianamente messaggi che mandano semplicemente in confusione le persone”, conclude Venturi.