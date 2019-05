Exit Poll. In Germania Merkel tiene, Le Pen primo partito in Francia

ROMA – Ecco i principali exit poll provenienti dai paesi europei.

GERMANIA, CDU IN TESTA AL 28.60%

Cdu-Csu in testa col 28.60%, l’alleanza tra il partito dei cristiano-democratici tedeschi di Angela Merkel e l’Unione cristiano-sociale ancora avanti secondo dati in possesso del Parlamento europeo. Confermato anche il secondo risultato per i Verdi al 20.9%. Terzo posto al 15.30% per la socialdemocrazia. 10.8% per il partito euroscettico Afd (alternativa per la Germania).

FRANCIA, LE PEN IN TESTA COL 23.2%

Il partito Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen in testa col 23.2%, al secondo posto col 21.9% il partito Republique en Marche di Emmanuel Macron. Al terzo posto, a sorpresa, i verdi di Europe-Ecologie le Verts al 12.8%. Questi i risultati dei primi exit poll pubblicati da Ipsos per France 2. Euroscettici avanti dunque, col sorpasso della Le Pen su Macron.