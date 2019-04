Tg Scuola, edizione del 26 aprile 2019 - DIRE.it

Giovani milanesi fanno rivivere resistenza partigiana su grande schermo



“Abbiamo realizzato dei sogni con questi ragazzi. I loro e i nostri, e speriamo che siano anche i vostri”. Così Gabriele Masiello della ‘Società cinematografica milanese’, al palazzo del cinema Anteo di Milano, ha aperto l’evento di presentazione degli otto cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole milanesi che hanno aderito a un progetto di cinema e memoria promosso dalla ‘Società cinematografica milanese’. ‘Luoghi della resistenza’ è il nome del progetto che ha l’obiettivo di proteggere i valori fondativi dell’antifascismo, tramandando con i cortometraggi il rispetto delle diversità e la preservazione della memoria.

Scuola e sport, quando il binomio funziona



Essere un’atleta e una studentessa non sempre è facile ma la passione aiuta. Ilaria Eustacchi del liceo scientifico ‘Kennedy’ di Roma racconta la sua esperienza.

Povertà educativa, il valore aggiunto delle scuole italiane

Le scuole riescono a ridurre le disuguaglianze sociali? Sulla base dei risultati delle prove invalsi, l’Osservatorio povertà educativa di Openpolis ha svolto un’indagine per capire qual è il “valore aggiunto” delle scuole in Italia. La ricerca analizza la situazione in tutte le regioni e la conclusione generale e’ che “nella maggior parte delle scuole italiane, in tutte le aree del paese e in tutti i gradi, gli alunni raggiungono il livello che era prevedibile in base alle caratteristiche di partenza”. Sono invece una minoranza le scuole con valore aggiunto positivo o negativo, ossia scuole in cui gli alunni raggiungono risultati superiori o inferiori alle aspettative.

Dalle scuole:

Liceo Kennedy di Roma

Carlo Alberto Marra, studente del liceo romano, è vice campione d’Italia di canottaggio, che da sette anni pratica a livello agonistico con il ‘Circolo canottieri Roma’.

Istituto Ruiz di Augusta

Sfida social per l’ambiente. Gli studenti hanno ripulito un tratto di costa del faro di Santa Croce.

Istituto Da Vinci di Maccarese

La web radio della scuola è stata premiata alla 16° edizione del concorso nazionale “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” indetto dall’Ordine dei Giornalisti.

Istituto comprensivo Del Vergante di Invorio

Una manifestazione per ricordare i partigiani caduti nell’Eccidio di San Marcello.

Istituto Fermi di Catanzaro

Visita al Museo Diocesano di Squillace con “l’Arte a portata di App”.