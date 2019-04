Europa in pillole del 26 aprile - DIRE.it

Il comico e produttore televisivo, Vladimir Zelensky, ha vinto le elezioni politiche in Ucraina con oltre il 73 per cento dei consensi. Battuto nettamente il presidente uscente, Petro Poroshenko, che si è fermato poco sopra il 24 per cento. Zelensky si è presentato come il ‘Servitore del popolo’, esattamente come il personaggio che interpreta in una nota serie tv. Nonostante la mancanza di un programma dettagliato presentato dal suo partito, Zelensky ha vinto puntando sullo sradicamento della corruzione e la lotta alle lobby. Gli osservatori, però, hanno fatto notare che Zelensky non è così lontano dagli oligarchi, e non è ancora chiaro quale sarà il suo approccio nei confronti della Russia.