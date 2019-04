Cosa si legge a Roma, la classifica del 26 aprile - DIRE.it

Jean d’Ormesson – Una preghiera infinita (Clichy)

Non perdete questo gioiello di grazia e pensiero. E’ il testamento filosofico e letterario di Jean d’Ormesson, giornalista e narratore, direttore del Figaro e autore di una quarantina di libri, la maggior parte dedicati alla ricerca di possibili risposte alle domande fondamentali dell’essere umano. In questa “preghiera laica”, finita di dettare alla sua segretaria il 5 dicembre 2017, proprio il giorno della sua morte, d’Ormesson prende la parola e mette il punto finale al suo lungo percorso. Ogni pagina è un distillato di riflessioni: “La verità è che noi non sappiamo nulla: né da dove veniamo, né perché siamo qui, né cosa diventeremo in un avvenire ineluttabile”; “Cosa ci sarà dopo il pensiero e gli uomini? Qualcos’altro”; “Il Dio di cui abbiamo l’ardire di parlare non è soltanto un mistero, è un’invenzione degli uomini”; “Io non affermo che Dio esiste: non ne so nulla. Affermo che può esistere”.