Distrutto il gazebo della Lega a Trieste. Salvini: “I soliti ‘democratici’, ci fate solo pena”

ROMA – “Ai soliti ‘democratici’ che hanno distrutto questa notte il gazebo della Lega a Trieste rispondiamo: ci fate solo PENA! Con il sorriso, domenica andremo a vincere con Massimiliano Fedriga. Ma servono tutti i vostri sforzi, amici, alla faccia di chi ha scelto come data del voto una domenica in mezzo a due feste. Ogni voto in più in Friuli Venezia Giulia è un voto per cambiare l’Italia. #domenicavotoLega #andiamoagovernare”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, segretario Lega.