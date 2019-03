Tg Lazio, edizione del 26 marzo 2019 - DIRE.it

PAPA FRANCESCO IN CAMPIDOGLIO: SPLENDORE ROMA NON SI DEGRADI

Storica visita di Papa Francesco questa mattina in Campidoglio. Il Pontefice, accolto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, prima di intervenire in Aula Giulio Cesare si è affacciato dal balcone sui Fori e ha poi incontrato i dirigenti capitolini. “Roma è un organismo delicato, che necessita di cura umile e assidua per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi” ha detto Papa Francesco, che ha poi chiesto alla città di affrontare la sfida per l’accoglienza dei migranti”. Raggi ha ringraziato Bergoglio per l’attenzione alla città, sottolineando “il compito impegnativo che spetta a chi è stato chiamato ad amministrarla. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo certi che lei non si stancherà di pregare per noi”.

LOMBARDI CHIEDE STOP A STADIO ROMA, PALLOTTA: LAVORI ENTRO ANNO

Dopo l’arresto dell’ex presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De vito, non si placano le polemiche in casa Cinque Stelle sul nuovo stadio della Roma. Secondo la capogruppo regionale, Roberta Lombardi, “l’Assemblea capitolina dovrebbe annullare in autotutela la delibera e lavorare con la società giallorossa per individuare un nuovo sito”. Il presidente della Roma, James Pallotta, rispondendo alle mail di vicinanza che gli sono arrivate a Tele Radio Stereo, ha fatto sapere di voler iniziare i lavori entro l’anno. “I tifosi vogliono lo stadio per loro e per stare più vicino alla squadra- ha detto Pallotta- Diamo alla Roma lo stadio che merita”.

SINDACO AMATRICE CONTRO PIROZZI: HAI DIMENTICATO COMUNITÀ

Botta e risposta tra il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, e l’ex primo cittadino, Sergio Pirozzi, sul ritorno dell’istituto Alberghiero nel comune reatino. Pirozzi ieri aveva chiesto di posticipare all’inizio del prossimo anno scolastico i tempi dello spostamento dell’istituto. Oggi la replica di Palombini, che ha accusato l’ex sindaco di aver dimenticato la sua comunità: “Finalmente Pirozzi torna a esprimersi donandoci una perla di saggezza: l’Alberghiero non deve tornare ora. Caro Sergio, rispetta la comunità e astieniti dalla propaganda”.

A PALAZZO BRASCHI MOSTRA SU FOTOGRAFIE ROMA DA OTTOCENTO A OGGI

La nascita, nel 1845, del circolo del Caffè greco, i dagherrotipi sperimentati sulle vedute capitoline, le immagini dei colpi di cannone su Porta Pia. Sono alcuni degli scatti della mostra ‘Roma nella camera oscura’ che si aprirà domani a Palazzo Braschi per celebrare i 180 anni dalla nascita della fotografia. Oltre 320 immagini provenienti dall’archivio fotografico del Museo di Roma, che intrecciano la storia della fotografia con le vicende più importanti della Capitale, attraverso lo sguardo anche di grandi fotografi come Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico e Luigi Ghirri.