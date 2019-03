TAV. CAPONE: ACCORDI NON MESSI IN DISCUSSIONE, PAESE SERIO LI MANTIENE

Gli accordi presi ‘non vanno messi in discussione’ e ‘un paese serio li mantiene’. Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale Ugl, intervistato dall’agenzia di stampa Dire, a proposito della Tav. Nei giorni scorsi i sindacati hanno incontrato il presidente del Consiglio Conte, il ministro per lo Sviluppo economico Di Maio, il ministro delle Infrastrutture Toninelli: ‘Siamo convinti che le infrastrutture approvate gia’ debbano essere cantierate ed eseguite, dalla Tap alla Tav, a qualsiasi altra infrastruttura’. Sulla Tav ‘non si possono mettere in discussione, anche per credibilita’ internazionale, accordi di 20 anni fa. Un Paese serio, se prende accordi, li mantiene fino alla fine’ e la valutazione costi-benefici voluta dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ‘mi sembra ragionieristica, che non appartiene alla politica. La politica fa scelte perche’ immagina che dietro ci sia un progetto di sviluppo’. Quello che va tenuto in considerazione, per Capone, e’ invece ‘il beneficio per 10-20mila lavoratori che saranno impegnati per i prossimi 15 anni nella realizzazione del tunnel. È volano per economia. Abbiamo chiesto al Governo coraggio sulle opere pubbliche’. Con la questione Tav, continua Capone, l’Italia si dimostra ‘paese ballerino. Mi piacerebbe che fosse considerato affidabile’ e l’affidabilita’ ‘passa attraverso il rispetto di accordi internazionali da chiunque li abbia presi. Se poi siano svantaggiosi, va preso il singolo o le persone responsabili e gli si dovra’ far pagar pegno’. Per il segretario sindacale in un accordo internazionale ‘non esiste che si puntino i piedi su un qualcosa che ha risvolti importanti’. E ancora: ‘Non capisco, sulla Tav si fanno tanti problemi e poi sugli accordi con la Cina per via della seta, che prevede 2 asset strategici come i porti di Trieste e Genova siano ceduti all’utilizzo della Cina, non creino problemi a chi li sta promuovendo’. Come Italia ‘siamo in questo momento l’anello debole di un patto Atlantico’.