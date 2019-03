Roma è la terza destinazione più apprezzata al mondo per TripAdvisor

ROMA – Roma è la terza destinazione più apprezzata al mondo, dopo Londra e Parigi. A dirlo TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, che ha annunciato oggi i vincitori del premio ‘Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019’, che riconosce i luoghi più popolari tra i recensori di TripAdvisor a livello mondiale. La Città Eterna conferma la terza posizione dello scorso anno.

Londra supera Parigi

Scambio al vertice, invece, tra Londra, che conquista la prima posizione, e Parigi. A spingere la capitale inglese l’interesse per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Per il secondo anno consecutivo sono tre capitali europee a dominare il podio mondiale e, più in generale, il Vecchio Continente la fa da padrone nella Top 10 globale con ben sei destinazioni premiate. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulle recensioni e i punteggi di hotel, esperienze e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.

La metodologia tiene conto della quantità e della qualità delle recensioni per individuare le destinazioni che hanno costantemente regalato ai viaggiatori le migliori esperienze complessive. “Tra conferme e new entry il premio ‘Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019’ riconosce le destinazioni che hanno reso speciali i viaggi degli utenti di TripAdvisor- ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia-. Sappiamo che queste destinazioni rappresentano mete ambite per numerosi viaggiatori a livello mondiale, per questo suggeriamo di vistarle nei periodi di bassa stagione evitando così di imbattersi in folle di turisti e risparmiando sul costo del soggiorno. Le tariffe medie degli hotel a Roma nel mese di marzo, per esempio, sono inferiori del 19% rispetto a giugno”.

Tre città spagnole tra le prime 10

Barcellona (quinta), Maiorca (nona) e Tenerife (decima) costituiscono la tripletta che ha dato alla Spagna il primato di nazione più premiata d’Europa, grazie all’ingresso in classifica di Tenerife, che ha scalzato Santorini nell’edizione 2019 del premio. È interessante notare che mentre Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Portogallo e Turchia sono rappresentate nella Top 10 del Vecchio Continente dalle rispettive capitali, Spagna e Grecia (con Creta) vincono con altre destinazioni.

Per quanto riguarda le destinazioni italiane, con 3 posizioni a testa nella classifica del Bel Paese, Emilia Romagna e Campania occupano da sole più della metà della Top 10 nazionale, nello specifico con Rimini (quinta), Cervia (nona) e Riccione (decima) la prima, e con Sorrento (quarta) Isola d’Ischia (settima) e Napoli (ottava) la seconda.

Medaglia d’oro per la Capitale (unica meta italiana premiata nelle classifiche internazionali) seguita da Firenze (seconda) e Venezia (terza). Conferma la sesta posizione Milano, che rimane stabile rispetto allo scorso anno.