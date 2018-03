Salvini: Un po’ di ministeri via da Roma, infrastrutture a Bari o Napoli

ROMA – “Molti cittadini romani mi chiedono: portate via un po’ di ministeri, qui c’è troppo caos. Per esempio il ministero delle Infrastrutture potrebbe andare a Napoli o a Bari“. E’ uno dei passaggi dell’intervista al leader della Lega Matteo Salvini pubblicata oggi da ‘Il Messaggero’.

Salvini spiega anche che “la Lega sta lavorando” alla “ricucitura” tra Nord e Sud Italia “fin dal momento in cui sono diventato segretario. Nel centrodestra, il partito più votato a Roma e nel centro Italia è il nostro. E questo è indicativo di un passaggio che è stato capito. È fatto di autonomia e federalismo, con un ruolo forte per Roma. La centralità della Capitale italiana, in un paese federale, è ancora più importante. Quello che non era maturo 20 anni fa, adesso lo è”.

Secondo il leader del Carroccio, infatti, “in un sistema federale, ma anche di tipo presidenzialistico, perché le due cose per noi vanno insieme, il rafforzamento di Roma è essenziale. Se territori contano di più – e penso al processo di autonomia avviato in Lombardia è in Veneto e che dovrà essere esteso a tutte le regioni che lo vorranno – anche lo status della capitale deve cambiare”.